لقي شخصان مقتلهما وأصيب اثنان آخران، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر تحطم مروحية طبية قبالة جزيرة كاتالينا بالقرب من مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية إن المروحية تحطمت مساء الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها لنقل مريض من الجزيرة إلى البر الرئيسي لتلقي الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الضحيتين هما طيار وممرضة، فيما نُقل مصابان إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتواصل فرق الإنقاذ وخفر السواحل عمليات البحث عن المفقود، فيما يحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في أسباب الحادث، التي لا تزال غير معروفة.