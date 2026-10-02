لامس الدولار أعلى مستوياته في نحو 18 شهراً أمام العملات الرئيسية، وسط اتجاهه لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدعوماً بموجة بيع حادة في أسواق السندات العالمية، ومخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب القلق حيال الأوضاع المالية في فرنسا.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، خلال تعاملات اليوم (الجمعة) بنسبة 0.25% إلى 101.87 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 102 نقطة للمرة الأولى منذ أبريل 2025.



ورغم التراجع خلال التعاملات، يتجه المؤشر إلى تسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 1%، ليواصل ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مايو من العام الماضي.



وفي المقابل، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أكتوبر، إذ أظهرت أداة «فيد ووتش» أن المتداولين يسعّرون احتمال إبقاء الفائدة دون تغيير بنسبة 72%، مقارنة بـ36% قبل أسبوع، فيما لا تزال الأسواق تتوقع رفع الفائدة بحلول نهاية العام.



وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، وسط توقعات بتباطؤ نمو الوظائف خلال سبتمبر إلى 89 ألف وظيفة، مقارنة بـ162 ألف وظيفة في أغسطس، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% للشهر الثالث على التوالي.



وارتفع اليورو أمام الدولار 0.15% إلى 1.1259 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3217 دولار، فيما تراجع الدولار أمام الين 0.25% إلى 157.68 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري 0.20% إلى 0.8292 فرنك.