استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم (الجمعة) قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 29 يونيو الماضي، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.2%، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ مايو.



وأوضح محلل العملات لدى «آي إن جي» فرانشيسكو بيسولي أن الإسترليني قد يواجه ضغوطاً خلال الأشهر القادمة، مستبعداً أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بوتيرة حادة، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.



في المقابل، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.17% إلى 101.12 نقطة.



وسجل اليورو أمام الدولار 1.1389 دولار بارتفاع 0.08%، فيما بلغ الإسترليني 1.3236 دولار مرتفعاً 0.13%. وتراجع الدولار أمام الين 0.38% إلى 158.26 ين، بينما ارتفع أمام الفرنك السويسري 0.16% إلى 0.8291 فرنك.