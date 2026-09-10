توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم، ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.2% في عام 2026 ليصل إلى 8.94 مليار طن، بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة: «إن الاضطرابات التي طالت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار وشجعت على زيادة توليد الكهرباء من الفحم في البلدان التي تمتلك محطات توليد تعمل بالغاز وقدرات احتياطية لتوليد الكهرباء من الفحم».

مخاوف من اضطرابات إمدادات النفط

وفيما يخص تداولات النفط، صمدت أسعار النفط اليوم بعد أن تجاوز خام برنت حاجز الـ100 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل ستة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 101.34 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% إلى 96.55 دولار للبرميل.