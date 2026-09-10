أقدمت دان آدم، زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن، على رفع دعوى طلاق للضرر ضد حسام حسن، وذلك حسبما ذكرت مواقع إخبارية مصرية، وفقاً لمصادر لها.

من جانبها، نشرت دان آدم عبر خاصية الاستوري على إنستقرام: طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه بالشر والرفض، ولأول مرة في زواجي سأضطر للجوء للمحاكم لأخذ حريتي.

تطورات جديدة

وكان محامي دان آدم محمد شمس قد أعلن أخيراً عن سعيه للصلح بين الزوجين وإنهاء الخلافات بينهما إلا أنها لم تنجح. وكشف عن تطورات جديدة بشأن ما تردد عن اعتزام الطرفين اتخاذ خطوات للطلاق بعد العديد من الأزمات بينهما الفترة الماضية.

يذكر أن شمس محامي قد أكد في وقت سابق أن موكلته تواصلت معه وأبلغته بوجود اتفاق بينها وبين حسام حسن على إنهاء زواجهما، وأنه كان في طريقه للجلوس معهما لمعرفة الأسباب التي أوصلتهما لهذه النتيجة، قبل أن يعود شمس ليوضح في تصريحات جديدة أن الأزمة بين دان آدم والمدير الفني لمنتخب مصر انتهت بالصلح، موضحاً أنه لم يحدث انفصال وعلاقتهما مستقرة.

خلافات متصاعدة

وكانت الخلافات تصاعدت بقوة الفترة الماضية إثر مشادة وقعت في منطقة الساحل الشمالي بمصر خلال إحدى الحفلات، بين زوجة حسام حسن الأولى هويدا الغرباوي وزوجته الثانية دان آدم، لينتهي الأمر بطلاق الزوجة الأولى. وكانت دان آدم كشفت في وقت سابق تفاصيل المشاجرة الأخيرة التي وقعت بينها وبين زوجة حسام حسن الأولى، موضحة أنها فوجئت بوجود ابنتي مدرب منتخب مصر في أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أن تتعرض لهجوم منهما، ما تسبب في اندلاع شجار كبير انتهى بتعرض حسام حسن لحالة إغماء.