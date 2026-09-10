هوت العملة المشفرة «LAPTOP»، التي أطلقها هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأكثر من 99% بعد عمليات بيع واسعة، ما ألحق خسائر بنحو 11.5 ألف محفظة تجاوزت 6.4 مليون دولار. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».

وقفزت العملة عقب إطلاقها من نحو 37 دولاراً إلى 222 دولاراً، قبل أن تنهار خلال ساعتين إلى نحو 75 سنتاً للعملة، وسط موجة بيع حادة.

مشروع مختلف

وكان هانتر بايدن قد قدم «LAPTOP» باعتبارها مشروعاً مختلفاً عن عملات «MEME» التقليدية، مع تخصيص أجزاء من المعروض للمجتمع والأعمال الخيرية.

وأعاد الانهيار السريع للعملة تسليط الضوء على المخاطر المرتفعة في سوق العملات الساخرة، لا سيما في ظل ضعف السيولة وتركيز الملكية في عدد محدود من المحافظ.