ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط خمس معدات تُستخدم في تجريف التربة ونقلها، مؤكدة استمرار جهودها في رصد وضبط أي ممارسات تُعدّ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. ودعت إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشددة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.