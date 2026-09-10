احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في قسم التعليم المستمر، باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، تحت شعار «محو الأمية من أجل الإنسان والكوكب والازدهار»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التعليم المستمر بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت مدارس التعليم المستمر في مكة تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المقبل؛ بهدف ترسيخ قيمة التعلم مدى الحياة وتشجيع الدارسين والدارسات على مواصلة رحلتهم التعليمية. ومن أبرز تلك الفعاليات نشاط (بداية الحكاية) الذي يستعرض قصصًا ملهمة لدارسين تحدّوا الأمية، ونشاط «حوار ومهارة» الذي يتضمن جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والطموحات وتنمية المهارات الحياتية.

كما شملت الفعاليات نشاط (شجرة الكلمات) الهادف إلى تعزيز الحصيلة اللغوية والمعرفية عبر الكلمات الجديدة التي يتعلمها الدارسون، إلى جانب مسابقة (ارسم مستقبلك) التي تتيح للمشاركين التعبير بالرسم أو التصميم عن أهمية التعليم ودوره في صناعة المستقبل.

ويبلغ عدد مدارس التعليم المستمر في المنطقة 32 مدرسة؛ منها 20 للبنين و12 للبنات، يعمل فيها 28 إداريًا و133 معلمًا ومعلمة، فيما تضم المنطقة 9 مراكز للحي المتعلم تقدم برامج تعليمية ومجتمعية تسهم في تمكين أفراد المجتمع ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة.