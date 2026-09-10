نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.