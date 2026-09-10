إنتر ميامي يكتفي بالتعادل مع شيكاغو فاير

تعادل فريق إنتر ميامي مع مضيفه شيكاغو فاير بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس)، على ملعب «سولجر فيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الأمريكي.

ليفاندوفسكي يتقدم لشيكاغو

افتتح شيكاغو فاير التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد عرضية من الجبهة اليسرى، قابلها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة رائعة في الشباك.



كاسيميرو يدرك التعادل

وأدرك إنتر ميامي التعادل في الدقيقة 48، عقب ركلة من الجانب الأيسر نفذها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قابلها لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو برأسية استقرت في شباك شيكاغو فاير.



ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 44 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، متأخراً بفارق تسع نقاط عن ناشفيل متصدر الترتيب، بينما وصل شيكاغو فاير إلى النقطة 39 في المركز الرابع.