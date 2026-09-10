اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خطوة جديدة من الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما رفع رصيده إلى 979 هدفًا، ليصبح على بعد 21 هدفا فقط من بلوغ الألفية التاريخية.



ومنذ انضمامه إلى النصر، واصل رونالدو حضوره التهديفي اللافت، إذ خاض مع الفريق 151 مباراة، ساهم خلالها في 154 هدفًا، بواقع 132 هدفًا و22 تمريرة حاسمة.



وترك النجم البرتغالي بصمته في مختلف البطولات التي شارك فيها مع النصر، بعدما ساهم تهديفيا في دوري روشن، وكأس الملك، والسوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال آسيا 2، والبطولة العربية.



وباتت أنظار جماهير كرة القدم تتجه نحو المحطة التاريخية المرتقبة، إذ يحتاج رونالدو إلى تسجيل 21 هدفًا فقط ليصل إلى ألف هدف في مسيرته، ويضيف إنجازًا استثنائيًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.