شهدت مباريات دوري روشن السعودي تحولًا جديدًا في قائمة الفرق الأكثر صلابة أمام الكرات الثابتة، بعدما استقبل النصر وأبها هدفًا من كرة ثابتة للمرة الأولى هذا الموسم، لينضما إلى قائمة الأندية التي اهتزت شباكها بهذا النوع من الكرات.



وبعد استقبال النصر وأبها لهدفهما الأول من الكرات الثابتة، انحصرت القائمة في فريقين فقط، هما الاتحاد والأهلي، إذ لم تستقبل شباك أي منهما هدفًا من كرة ثابتة حتى الآن، في مؤشر يعكس التنظيم الدفاعي والقدرة على التعامل مع الركلات الحرة والركنيات والكرات العرضية الثابتة.



ويواصل الاتحاد والأهلي الحفاظ على هذا الرقم المميز، ليكونا الفريقين الوحيدين في دوري روشن اللذين لم تهتز شباكهما من الكرات الثابتة، مع استمرار المنافسة في الجولات المقبلة للحفاظ على هذه الأفضلية الدفاعية.