تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي.

وأعرب البوسعيدي في مستهل الاتصال عن إدانة بلاده وتضامنها مع السعودية جراء الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية جنوب المملكة.

كما بحثا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، ودعم الحلول الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.