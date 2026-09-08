كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، عن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2026، فيما كانت التقديرات السريعة سابقاً أظهرت نموها بنسبة 0.6%.

نمو الأنشطة الحكومية

ووفقاً لتقديرات الهيئة، نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2026، على أساس سنوي. وعلى جانب التعديلات الموسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2026، مقارنة مع الربع الأول من 2026، حيث شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 21.6%، إضافة إلى انخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ 0.2% على أساس ربعي.

«رؤية 2030» قادت عقداً كاملاً من التحول

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر أخيراً تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بشأن الاقتصاد السعودي، مبيناً أن رؤية السعودية 2030 قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في العام 2027، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي حتى 6% خلال العقد القادم، في ظل تصدر السعودية عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات.