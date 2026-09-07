كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة تداول السعودية، تسجيل المستثمرين السعوديين صافي شراء بتعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 3 سبتمبر الجاري، بقيمة 375.1 مليون دولار (1.407 مليار ريال).

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمر السعودي 3.87 مليار دولار (14.52 مليار ريال)، كانت تمثل 53.58% من عمليات الشراء الأسبوعية بالسوق الرئيسية، مقابل مبيعات بلغت 3.5 مليار دولار (13.12 مليار ريال)، شكلت 48.39% من المبيعات الأسبوعية الإجمالية.

صافي مشتريات

ودعم الأفراد تعاملات السعوديين في الأسبوع الماضي، بتسجيلهم صافي مشتريات بواقع 307.34 مليون دولار (1.15 مليار ريال)، حيث بلغت مبيعاتهم في الأسبوع الماضي 2.9 مليار دولار (10.89 مليار ريال)، مقارنة مع مشتريات إجمالية بلغت 3.21 مليار دولار (12.04 مليار ريال).

وواصلت المؤسسات السعودية عمليات الشراء في السوق الرئيسية خلال الأسبوع الماضي بواقع 67.76 مليون دولار (254.11 مليون ريال)، وهذا ناتج عن تنفيذ عمليات شراء إجمالية تناهز 662.87 مليون دولار (2.49 مليار ريال)، مقابل مبيعات قيمتها 595.1 مليون دولار (2.23 مليار ريال).

أداء الأجانب

وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل صافي بيع على مستوى التعاملات الأسبوعية المنتهية في 3 سبتمبر الجاري، بواقع 339.67 مليون دولار (1.27 مليار ريال).

وكانت مبيعات الأجانب في الأسبوع الماضي البالغة 3.56 مليار دولار (13.37 مليار ريال)، أعلى من حجم مشترياتهم الكلية البالغة 3.22 مليار دولار (12.09 مليار ريال).

وتباين أداء الأجانب في الأسبوع الماضي، حيث اتجهت المؤسسات والمحافظ المدارة لتسجيل صافي بيع بواقع 343.77 مليون دولار (1.29 مليار ريال) و8.08 مليون دولار (30.31 مليون ريال) على التوالي، مقابل اتجاه الأفراد واتفاقيات المبادلة للشراء بصافي 11.92 مليون دولار (44.7 مليون ريال) و271.25 ألف دولار (1.02 مليون ريال) على الترتيب.

تعاملات الخليجيين

وبالنسبة لتعاملات الخليجيين، أسفرت عن تسجيل صافي بيع بواقع 35.44 مليون دولار (132.9 مليون ريال)، وهذا فارق عمليات شراء بقيمة 131.13 مليون دولار (491.72 مليون ريال)، مقابل مبيعات بلغت 166.57 مليون دولار (624.63 مليون ريال).

يذكر أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 1.82%، ليختتم تداولات الأسبوع عند مستوى 11,032.91 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي 7.23 مليار دولار (27.11 مليار ريال)، من خلال التداول على 1.28 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 2.1 مليون صفقة.