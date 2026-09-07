استقرت أسعار الذهب اليوم (الإثنين)، وسط ترقب المتعاملين صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (4424.40) دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة (0.1%) إلى (4471.60) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (66.21) دولارًا للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة (0.7%) إلى (1807.38) دولارات، وتراجع البلاديوم بنسبة (0.4%) إلى (1393) دولارًا.