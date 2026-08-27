ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من (1%) في الجلسة السابقة، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) إلى (4615.27) دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.4%) إلى (4669.50) دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1%) إلى (68.77) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة (0.7%) إلى (1842.88) دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة (0.3%) إلى (1332.34) دولارًا.