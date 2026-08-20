صعدت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من 2% لتصل لأعلى مستوى خلال شهر، وسط مخاوف من أن يستمر مأزق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط وتقليص الإمدادات العالمية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر القادم 1.93 دولار، أو 2.11%، لتصل إلى 93.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر القادم 1.73 دولار، أو 2.02%، لتصل إلى 87.56 دولار للبرميل.



أعلى مستوى



وسجل الخامان ارتفاعاً للجلسة الخامسة على التوالي اليوم (الخميس)، بعد أن سجلا عند التسوية أمس (الأربعاء) أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي. وينتهي أجل عقد الخام الأمريكي تسليم سبتمبر القادم في وقت لاحق من اليوم (الخميس).



من جهتها، أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي.



ومع ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس الجاري، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بمقدار 600 ألف برميل.