كشفت نشرة إحصاءات الأعمال قصيرة المدى الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة سجل ارتفاعاً بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2026. وبحسب النشرة، ارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية إلى 114.6 نقطة خلال شهر يونيو، وفقاً لسنة الأساس 2023، مقارنةً بـ 107.9 نقطة في الشهر المماثل من عام 2025.

نمو الأعلى وزناً

وجاء ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية مدعوماً بنمو الأنشطة الأعلى وزناً في المؤشر (باستثناء نشاط التعدين الذي شهد تراجعاً سنويًا)، حيث ارتفعت الصناعة التحويلية بنسبة 16.9% وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.6% إلى جانب التشييد بنسبة 2.3%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 16.9%. وعلى صعيد معدلات النمو السنوي، تصدر نشاط النقل والتخزين الأنشطة الاقتصادية بـ18.4%، تلاه كل من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بـ16.9% والصناعة التحويلية بـ16.9%، ثم الأنشطة العقارية بـ15.0%. وسجل مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعاً بنسبة 9.1% على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2026 مدعوماً بنمو الأنشطة الأعلى وزناً في المؤشر، حيث ارتفعت الصناعة التحويلية بنسبة 11.8%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 7.6%، والتشييد بنسبة 6.5%، إلى جانب التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.9%.

معدلات النمو السنوي

وعلى صعيد معدلات النمو السنوي، تصدرت أنشطة الخدمات الأخرى الأنشطة الاقتصادية بارتفاع بلغ 15.8%، تلتها أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.9%، ثم الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 12.0%، وكل من الصناعة التحويلية والنقل والتخزين بنسبة 11.8%، لكل منهما. ويقيس الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة.