واصلت أسعار النفط صعودها القوي لليوم الخامس، مدفوعةً بتصعيد سياسي واقتصادي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة إجراءات وصفها بأنها «حرب اقتصادية شاملة» تستهدف شلّ قدرة طهران على الحركة في الأسواق العالمية.

وتقدّم خام برنت نحو مستوى 92 دولارًا للبرميل بعد مكاسب تجاوزت 5% خلال الأيام الماضية، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر قرب 85 دولارًا، وسط تداولات اتسمت بالحذر والترقب.

وقال ترمب -في منشور عبر منصات التواصل-: إن الخطوات الجديدة ستفرض «عزلة اقتصادية غير مسبوقة» على إيران، محذرًا من أن أي جهة -سواء أكانت مؤسسات مالية أو شركات أو مطارات أو هيئات حكومية- تقدم دعمًا لطهران ستواجه «عواقب اقتصادية هائلة». وشدد على ضرورة وقف أنشطة التهريب والتحويلات النقدية ومكاتب الصرافة وسجلات السفن التي قد تُستخدم للالتفاف على العقوبات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق النفط توترًا متصاعدًا منذ اندلاع المواجهة بين واشنطن وطهران، خصوصًا مع استمرار الجدل حول وضع مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط. وتخشى الأسواق أن تؤدي الإجراءات الأمريكية الجديدة إلى مزيد من التعقيد في حركة الشحن، خصوصًا بالنسبة لمشتري الخام الإيراني وفي مقدمتهم الصين.

ويرى محللون أن حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها واشنطن، والتي مهّد لها وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي، قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى إذا ما تزايدت المخاطر على الإمدادات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التوترات في المنطقة.