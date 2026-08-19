تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها أخيراً، بينما يترقب المستثمرون نتائج أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له في شهرين سجله في وقت سابق من الأسبوع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، محافظاً على قربه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق اليوم.

واستقر الين الياباني عند 159.56 مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن جانب كبير من مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود، الذي بلغ نحو 164 ينًا للدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بشكل طفيف إلى 99.65.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.702%، بينما انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.282%.

وينصب تركيز الأسواق الآن على نتائج أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية، المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.