صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم نتيجة غياب التطورات الإيجابية في الجهود الدبلوماسية لتسوية الصراع الإقليمي، رغم عدم تسجيل انقطاعات واسعة في الإمدادات، مما أسهم في الحد من ارتفاعات الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.04% لتسجل 89.44 دولار للبرميل، بعدما لامست 89.68 دولار، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.67% ليسجل 82.95 دولار للبرميل.



مخاطر الإمدادات



وجاء الارتفاع عقب كسب الخامين أكثر من 5% الأسبوع الماضي، إثر استهداف ناقلات تشغلها شركة أدنوك ومصفاة لأرامكو. ويرى محللون في قطاع الطاقة أن استمرار تداول الأسعار قرب مستويات 90 دولاراً يعكس حالة التوازن لدى المستثمرين بين مخاطر اضطراب الإمدادات بمضيق هرمز وبين احتمالات التوصل لتسوية تسهم في خفض الأسعار.



السياسة والميدان



وعلى الصعيد السياسي والميداني، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المواطنين على قبول ارتفاع طفيف بأسعار البنزين مع استمرار الأزمة، في حين أكدت طهران استمرار المحادثات عبر وساطة سلطنة عمان مع وجود تعقيدات تواجه العملية. وأظهرت بيانات كبلر تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز؛ حيث عبرت خمس سفن فقط (السبت) الماضي دون تسجيل عبور أي ناقلة (الأحد)، مقارنة بـ31 سفينة الأسبوع السابق.