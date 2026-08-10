كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد بنهاية الربع الأول 2026 إلى نحو 1122.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025.



توزيع الاستثمارات



ويمثل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد نحو 32 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة.



ووفقاً للبيانات، صعد رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2026، إلى 3530.8 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 1467.3 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 940.7 مليار ريال.



علاقة طويلة الأمد



ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد المستثمر به، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي ما نسبته 10% أو أكثر من حقوق المساهمين.