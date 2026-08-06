بلغ إنتاج السعودية من النفط الخام نحو 3.462 مليار برميل في العام الماضي 2025، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، مقارنة بالعام 2024، وذلك بحسب ما كشفت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء.



ووفقاً لنشرة إحصاءات البترول والغاز لعام 2025، الصادرة عن الهيئة اليوم، فقد سجلت الصادرات النفطية نحو 2.347 مليار برميل خلال العام ذاته، بزيادة قدرها 6%.



وأظهرت البيانات أن استهلاك النفط الخام محلياً بلغ 155.429 مليون برميل خلال العام، بانخفاض قدره 6.7%، مقارنة بالعام 2024.



بينما ارتفع إنتاج البنزين إلى 241.964 مليون برميل، في مقابل استهلاك محلي بلغ 193.536 مليون برميل.



المنتجات المكررة



وبحسب تقرير الهيئة، بلغ إجمالي إنتاج المنتجات النفطية المكررة في المملكة خلال العام 2025 نحو 991.5 مليون برميل، حيث ارتفع إنتاج زيت الغاز/ الديزل ليبلغ 432.2 مليون برميل، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالعام 2024.



وسجل إنتاج البنزين ارتفاعاً ليصل إلى 242 مليون برميل بنسبة نمو بلغت 1.6%، مقارنة بالعام 2024، في حين بلغ إنتاج زيت الوقود نحو 166.8 مليون برميل.