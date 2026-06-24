أكد المبعوث الصيني الخاص لشؤون المناخ ليو تشن مين أن اضطرابات إمدادات النفط والغاز الناجمة عن الحرب الأمريكية ضد إيران يجب أن تدفع الدول إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز أمنها على المدى الطويل.



وأوضح ليو خلال جلسة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية، أن بعض الدول لجأت إلى زيادة الاعتماد على الفحم لمواجهة نقص إمدادات الطاقة، لكنه اعتبر أن هذا الحل مؤقت ولا يوفر استقرارًا طويل الأجل لأسواق الطاقة.



وأضاف أن الدول بحاجة إلى الإسراع في تنفيذ خطط التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لضمان استدامة الإمدادات وتقليل تعرضها للصدمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الوقود الأحفوري.



وأشار المسؤول الصيني إلى أن تجربة بلاده تعد نموذجًا يمكن الاستفادة منه، حيث إن الصين لديها أكبر المشروعات للطاقة الشمسية والرياح.