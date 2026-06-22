حذّر محللو «جيه بي مورجان» من أن أسواق الأسهم الأوروبية قد تواجه صعوبة في مواكبة نظيراتها في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.



وقالت رئيسة استراتيجية الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه بي مورجان برايفت بنك» ناتاليا ليبخينا: «إذا بقيت أسعار النفط عند هذه المستويات أو انخفضت، فقد نشهد تراجعاً في توقعات أرباح قطاع الطاقة، ما قد يؤثر على بقية الأسواق».



وأضافت «ليبخينا»، في مذكرة اليوم (الإثنين)، أن الاختبار الرئيسي هو قدرة بقية الأسواق الأوروبية على مواصلة تحقيق نمو الأرباح حتى مع تلاشي التحسينات المدفوعة بقطاع الطاقة.



ومحا مؤشر «ستوكس يوروب 600» خسائره المرتبطة بالحرب الأسبوع الماضي، وصعد إلى مستويات قياسية، مع تسعير الأسواق انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتراجع توقعات مخاطر الطاقة، وتجدد الدعم للأسهم الدورية.