أظهرت مؤشرات الأعمال قصيرة المدى في السعودية لشهر أبريل 2026، ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، فيما سجل المؤشر انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.8% مقارنة بشهر مارس 2026، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وبحسب النتائج الأولية، جاء نمو الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، أبرزها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 22.5%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.9%، إلى جانب ارتفاع أنشطة التشييد بنسبة 5.4%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 14.2%.

في المقابل، أظهر المؤشر تراجعاً شهرياً بنسبة 3.8% خلال أبريل 2026 مقارنة بمارس من العام ذاته، متأثراً بانخفاض أنشطة الصناعة والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.1%، وتراجع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.5%، إضافة إلى انخفاض الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.5%، وتراجع أنشطة المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين بنسبة 1.5% و4.9% على التوالي.

وفيما يتعلق بمؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين، سجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1%، مدعوماً بنمو تعويضات العاملين في الصناعة التحويلية بنسبة 12.1%، والتشييد بنسبة 8%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.3%، إلى جانب ارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.8%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 12.5%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر تعويضات المشتغلين بنسبة 0.1% خلال أبريل 2026، مدفوعاً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 0.8%، والتشييد بنسبة 0.1%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 0.5%، إضافة إلى نمو أنشطة النقل والتخزين وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 0.1% لكل منهما.

وفي قطاع البناء والتشييد، أظهرت البيانات ارتفاع عدد رخص البناء الصادرة خلال أبريل 2026 بنسبة 28.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 7356 رخصة مقارنة ب 5740 رخصة في أبريل 2025.

كما سجلت رخص البناء الصادرة نمواً شهرياً بنسبة 42.5% مقارنة بشهر مارس 2026، الذي بلغ عدد الرخص الصادرة خلاله 5162 رخصة، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.