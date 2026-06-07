سجّلت صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعاً بنسبة 2.7% حتى نهاية شهر أبريل 2026؛ إذ بلغت 102.73 مليون برميل، مقارنة بـ 100.03 مليون برميل حتى نهاية شهر أبريل 2025.



وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط سعر النفط انخفض بنسبة 15.4% ليبلغ 64.2 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية شهر أبريل 2026، مقارنةً بـ 75.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.



أما على صعيد الإنتاج، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 7.5%، ليبلغ مليوناً و60 ألفاً و700 برميل يوميّاً حتى نهاية شهر أبريل 2026، مقارنةً بـ 986 ألفاً و700 برميل يوميًّا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



كما ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 7.5%، مُسجِّلاً 127.31 مليون برميل حتى نهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بـ 118.4 مليون برميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.