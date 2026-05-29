أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس (الخميس)، استقرار معدل التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في أبريل، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، في حين تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بأقل من التقديرات الأولية.



وجاءت الضغوط التضخمية مدفوعة بقفزة في أسعار السلع بنسبة 0.7% خلال شهر أبريل نتيجة لارتفاع أسعار البنزين بنسبة 5.5%، إلى جانب زيادة أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، بحسب «CNBC».



وتزامنت هذه البيانات مع مراجعة هبوطية حادة أجرتها وزارة التجارة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي، إذ سجل الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي قدره 1.6% فقط، مرتفعاً من 0.5% في الربع الرابع، ولكنه أقل من 2% في القراءة الأولية.



وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل الهبوطي يعود إلى تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار عما تم تقديره في البداية، مجهضاً توقعات الأسواق والمحللين باستقرار النمو عند تقديراته السابقة.