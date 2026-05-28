ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بما يفوق التوقعات في الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح من العمل. ويأتي هذا على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المخيمة على الأسواق جراء تداعيات الحرب في إيران.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم (الخميس) زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 23 مايو بمقدار 5 آلاف طلب مقارنة بمستوى الأسبوع السابق المعدل بزيادة ألف طلب.



ووصف كبير الاقتصاديين في مؤسسة «هاي فريكوينسي إيكونوميكس» كارل وينبرج مستويات الطلبات الحالية بأنها منخفضة بشكل ملحوظ، وتقترب من أدنى مستوياتها التاريخية، مشيراً إلى أن الارتفاع الأخير يعد ضئيلاً في سوق عمل يضم 159 مليون عامل، وفقاً لـ«بلومبيرغ».