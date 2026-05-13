انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 19.16 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.020.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 170 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات سيسكو القابضة، والإنماء ريت للتجزئة، وبترو رابغ، والصقر للتأمين، والسعودية للطاقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وصالح الراشد، وسدافكو، وإعمار، والمسار الشامل الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و6.79%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وبان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وأكوا، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 30.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 22764.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.