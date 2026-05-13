انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 19.16 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.020.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 170 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات سيسكو القابضة، والإنماء ريت للتجزئة، وبترو رابغ، والصقر للتأمين، والسعودية للطاقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وصالح الراشد، وسدافكو، وإعمار، والمسار الشامل الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و6.79%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، وبان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وأكوا، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 30.52 نقطة، ليصل إلى مستوى 22764.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main Saudi stock index fell today by 19.16 points, reaching a level of 11,020.07 points, with trading valued at 5.5 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 273 million shares, with shares of 87 companies recording an increase in value, while shares of 170 companies declined.
Top Gainers
The shares of Cisco Holding, Alinma Retail REIT, Petro Rabigh, Al-Saqr Insurance, and Saudi Energy were the top gainers, while the shares of Wafra, Saleh Al-Rashed, Sadafco, Emaar, and Al-Masar Al-Shamil were the top decliners in trading, with the rates of increase and decrease ranging between 8.70% and 6.79%. Meanwhile, the shares of Americana, Saudi Aramco, Petro Rabigh, Ban, and Kayan Saudi Arabia were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, Elm, Aqua, and Petro Rabigh were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 30.52 points, reaching a level of 22,764.02 points, with trading valued at 15 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.