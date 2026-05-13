فيما خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026، في ظل تأثير الحرب الجارية في الشرق الأوسط على وتيرة الاستهلاك، توقعت المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2027، بزيادة قدرها 200 ألف برميل عن توقعات شهر أبريل الماضي.



وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعت المنظمة التي يقع مقرها في فيينا، نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2026، مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً متوقعة الشهر الماضي.



وأبقت على توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارج تحالف «أوبك+» عند 600 ألف برميل يومياً في 2026 و2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بالإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.



وثبتت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1% في 2026، و3.2% لعام 2027، على أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.2% و2% للعامين الحالي والقادم على الترتيب.