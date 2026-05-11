تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم، بعدما سجلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة، فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رد طهران على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب في إيران. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1%.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,253.99 نقطة.

مستوى جديد

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 24,328.17 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8,049.31 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 62,417.88 نقطة بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً خلال جلسة التداول متجاوزاً 63,300 نقطة.

مكاسب التكنولوجيا

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 4.3% ليصل إلى 7,822.24 نقطة، مسجلاً أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول، مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا.

وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 26,406.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,225.02 نقطة، وذلك عقب بيانات رسمية صدرت اليوم أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الصين بنسبة 2.8% خلال أبريل الماضي، مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%، فيما تراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 1.7%.

مستويات قياسية

وسجلت مؤشرات بورصة «وول ستريت»، مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ليصل إلى 7,398.93 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بتفاؤل السوق بعد صدور تقرير قوي عن سوق العمل الأمريكي كان أفضل مما توقعه المحللون رغم الصدمات الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 49,609.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 26,247.08 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 157.14 ين ياباني من 156.61 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1766 دولار من 1.1780 دولار.