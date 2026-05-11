تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم، بعدما سجلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة، فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رد طهران على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب في إيران. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1%.
وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,253.99 نقطة.
مستوى جديد
وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 24,328.17 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8,049.31 نقطة.
وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 62,417.88 نقطة بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً خلال جلسة التداول متجاوزاً 63,300 نقطة.
مكاسب التكنولوجيا
وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 4.3% ليصل إلى 7,822.24 نقطة، مسجلاً أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول، مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا.
وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 26,406.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,225.02 نقطة، وذلك عقب بيانات رسمية صدرت اليوم أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في الصين بنسبة 2.8% خلال أبريل الماضي، مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%، فيما تراجع مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 1.7%.
مستويات قياسية
وسجلت مؤشرات بورصة «وول ستريت»، مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ليصل إلى 7,398.93 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بتفاؤل السوق بعد صدور تقرير قوي عن سوق العمل الأمريكي كان أفضل مما توقعه المحللون رغم الصدمات الناجمة عن الحرب الإيرانية.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 49,609.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 26,247.08 نقطة.
وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 157.14 ين ياباني من 156.61 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1766 دولار من 1.1780 دولار.
Global stock indices varied today, after Wall Street reached new record levels, while oil prices rose by more than 2% following U.S. President Donald Trump's rejection of Tehran's response to the latest American proposal to end the war in Iran. U.S. futures fell by 0.1%.
The FTSE 100 index in the UK rose by 0.2% at the start of European trading, reaching 10,253.99 points.
New Level
The DAX index in Germany fell by less than 0.1% to reach 24,328.17 points, while the CAC 40 index in France dropped by 0.8% to 8,049.31 points.
The Nikkei 225 index in Japan decreased by 0.5% to 62,417.88 points after hitting a new record level during the trading session, surpassing 63,300 points.
Technology Gains
The KOSPI index in South Korea rose by 4.3% to 7,822.24 points, also marking its highest level ever during the trading session, driven by gains in technology stocks.
The Hang Seng index in Hong Kong fell by less than 0.1% to 26,406.84 points, while the Shanghai Composite index rose by 1.1% to 4,225.02 points, following official data released today showing that the Producer Price Index (PPI) in China increased by 2.8% in April compared to last year, the highest level since 2022.
The S&P/ASX 200 index in Australia fell by 0.5%. The TAIEX index in Taiwan rose by 0.5%, while the Sensex index in India decreased by 1.7%.
Record Levels
Wall Street indices recorded new all-time highs, with the S&P 500 index rising by 0.8% to reach 7,398.93 points, marking its highest level ever, driven by market optimism following a strong U.S. labor market report that exceeded analysts' expectations despite shocks from the Iranian war.
The Dow Jones Industrial Average rose by less than 0.1% to 49,609.16 points, while the Nasdaq Composite index increased by 1.7% to close at a new record level of 26,247.08 points.
In currency markets, the U.S. dollar rose against the Japanese yen, reaching 157.14 yen from 156.61 yen, while the euro fell to 1.1766 dollars from 1.1780 dollars.