دعا وزير الصناعة والسياحة الإسباني جوردي هيريو، المستهلكين إلى الإسراع في حجز تذاكر الطيران، محذراً من ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط.



وقال «هيريو» في تصريحات صحفية: «إن شركات الطيران لا تزال تعتمد على مخزونات وقود تم شراؤها سابقاً بأسعار أقل من الحالية، ما يعني أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لم ينعكس بالكامل بعد على أسعار التذاكر».



زيادة الأسعار



وأشار الوزير إلى أن إسبانيا، التي استقبلت نحو 97 مليون سائح في 2025 بزيادة 3.5% على أساس سنوي، قد تحافظ على وتيرة نمو قريبة خلال العام الحالي، إلا أن ارتفاع تكاليف الوقود يهدّد بزيادة أسعار الرحلات الجوية، وهو ما قد يضغط على القطاع.



وأكد هيريو أن البلاد لديها مخزونات كافية من وقود الطائرات وقدرات إنتاجية أعلى مقارنة ببعض الدول الأوروبية، إلا أنه حذّر من أن أي اضطرابات اقتصادية في الدول المصدرة للسياح قد تنعكس سلباً على البلاد.