كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركات الطيران منخفضة التكلفة تتحد لطلب خطة إنقاذ من البيت الأبيض بقيمة 2.5 مليار دولار مقابل الحصول على أسهم قابلة للتحويل في هذه الشركات.



وأفادت الصحيفة أن مجموعة شركات طيران قد حسبت مبلغ 2.5 مليار دولار بناءً على تقدير الزيادة المتوقعة في إنفاقها على وقود الطائرات هذا العام مقارنةً بالتوقعات السابقة.



وتفترض هذه التوقعات بقاء أسعار وقود الطائرات أعلى من 4 دولارات للغالون في المتوسط حتى نهاية عام 2026.



استثمار جيد



ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على تقرير «وول ستريت جورنال». كما لم ترد الشركات على طلبات التعليق التي وُجهت إليها خارج ساعات العمل الرسمية، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».



ويأتي هذا الطلب منفصلاً عن اقتراح آخر قد تستحوذ بموجبه الحكومة الأمريكية على إحدى الشركات، وهي فكرة روّج لها الرئيس دونالد ترمب باعتبارها استثماراً جيداً للبلاد، الذي صرح للصحافيين الأسبوع الماضي بأنه يدرس «إنقاذها أو شراءها»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستستحوذ عليها «بدون ديون تقريباً. لديهم طائرات وأصول جيدة».



وتزايدت النقاشات حول تدخل الولايات المتحدة لدعم قطاع الطيران وسط حالة من عدم اليقين بشأن تصريحات ترمب حول الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الوقود مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.



عدم يقين



ويواجه القطاع شهوراً من عدم اليقين في عام كان من المفترض أن يشهد طلباً قوياً، مع توقعات أولية بتحقيق أرباح قياسية تبلغ 41 مليار دولار و5.2 مليار مسافر.



واجتمع وزير النقل الأمريكي شون دافي مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران منخفضة التكلفة الأسبوع الماضي لمناقشة القضايا التي تواجه القطاع.



وطلبت رابطة شركات الطيران منخفضة التكلفة من قادة الكونغرس تخفيفاً مؤقتاً لبعض الرسوم والضرائب، بما في ذلك تعليق ضريبة الإنتاج الفيدرالية البالغة 7.5% على تذاكر الطيران، وذلك وفقاً لنسخة من رسالة اطلعت عليها وكالة «بلومبيرغ».