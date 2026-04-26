ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 11.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 11.121.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 216 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 135 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وينساب، واللجين، وكيمانول، ونسيج، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بان، ودرب السعودية، ونادك، والأول، ورعاية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.62%، فيما كانت أسهم شركات بان، وكيان السعودية، وأمريكانا، ودرب السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، والإنماء، والبحري، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 56.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.795.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.