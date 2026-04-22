كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية ارتفاعاً خلال شهر مارس 2026، بلغت نسبته 2% مقارنة بشهر مارس 2025.



وبحسب البيانات، يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.9%، وزيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 2.2%.



وشهد الرقم القياسي للقطاع السكني ارتفاعاً على أساس سنوي بلغت نسبته 1.9%؛ نتيجة لارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5% مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 6.1%، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.7% مقارنة بشهر مارس 2025، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3%.



ووفقاً للبيانات، شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمنت والخرسانة بنسبة 0.4%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.3%.

القطاع غير السكني



وسجل الرقم القياسي للقطاع غير السكني ارتفاعاً على أساس سنوي في مارس الماضي بلغت نسبته 2.2% مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2025، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5.9% مدفوعة بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 7.8%، وارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.9%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 3%.



وشهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.3% مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 1.8%، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.2%.



وعلى أساس شهري، شهد الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر مارس 2026 ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير 2026، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.6%، وتكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.7%.