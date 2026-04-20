أشعل اختراق إلكتروني استهدف مشروعاً رقمياً غير واسع الشهرة في عالم العملات المشفرة حالة ذعر واسعة بين مستثمري التمويل اللامركزي، بعدما أدى إلى سحب مليارات الدولارات من إحدى المنصات، التي تعد أكبر منصة إقراض لامركزية في العالم. وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية. نت».



والاختراق، الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع، أسفر عن سرقة نحو 300 مليون دولار من الأصول الرقمية.



ووفق باحثين في الأمن السيبراني، قام القراصنة بإيداع نحو 200 مليون دولار من الرموز المسروقة كضمانات على المنصة للاقتراض مقابلها عملات رقمية أخرى، وهو ما أثار مخاوف حادة لدى المودعين من أن تكون هذه الضمانات عديمة القيمة.



أزمة مفاجئة



وفجرت أزمة ثقة مفاجئة داخل المنصة، إذ اندفع المستخدمون لسحب أموالهم على نطاق واسع، في ما وصفه مدير المحافظ الاستثمارية في مجال الأصول الرقمية براتيك كالا بالهروب الجماعي.



وأظهرت بيانات المنصة تسجيل صافي تدفقات خارجة بنحو 9 مليارات دولار منذ السبت الماضي، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للأصول المقفلة على المنصة بأكثر من الثلث لتصل إلى 17.5 مليار دولار.



وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المزمنة في قطاع التمويل اللامركزي، الذي يتيح للمستخدمين التداول والاقتراض دون وسطاء تقليديين، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من عملية اختراق مماثلة أدت إلى سرقة نحو 280 مليون دولار من منصة أخرى.