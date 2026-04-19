تباين أداء بورصات الخليج في ختام التداولات، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران ارتكبت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار، لتكتنف الضبابية من جديد وضع مضيق هرمز والمحادثات الأمريكية الإيرانية، رغم إصرار ترمب على أن التوصل إلى اتفاق سيحدث.



وفي قطر، اختتم المؤشر التداولات على استقرار بعد تداولات متقلبة. وزاد المؤشر في البحرين 0.5%، وفي الكويت 0.1%، لكن المؤشر في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.3%.



وانخفض المؤشر في السعودية 0.8%. وخارج منطقة الخليج زاد المؤشر القيادي في مصر 1.8% مدفوعاً بقفزة 7.9% لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.



مكاسب قوية



وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد سجلت مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، رغم الضبابية التي أحاطت بعناوين الأخبار المتقلبة بشأن المحادثات مع إيران، بل وربما بسببها، فقد نجح مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في تسجيل مستويات قياسية جديدة، ليختتما معاً ثالث أسبوع متتالٍ من الارتفاعات، فيما واصل «داو جونز» الصعود دون أن يخترق قمته التاريخية بعد.



وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2% في آخر جلسة لها، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 4.5%، بينما قفز ناسداك كثيف أسهم التكنولوجيا 1.5% في آخر جلسات الأسبوع، ليجمع مكاسب بنحو 6.8% خلال 5 أيام. أما داو جونز، فأنهى التعاملات على ارتفاع قوي بنحو 850 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.2%.