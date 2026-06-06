سجلت شركة «هنقرستيشن» المنصة الرقمية الرائدة في قطاع توصيل الطلبات بالمملكة العربية السعودية حضوراً نوعياً ومتميزاً خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، عبر إطلاق حزمة من المبادرات التقنية والميدانية والمجتمعية التي استهدفَت رفع كفاءة الخدمات وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الخطوات امتداداً للتحول الرقمي الشامل الذي تشهده منظومة الحج، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج.

ودشنت هنقرستيشن لأول مرة في المشاعر المقدسة خدمة الاستلام الذاتي (Pickup) عبر تطبيقها الإلكتروني بالتعاون مع شبكة واسعة من المطاعم، ونقاط البيع، والسوبرماركت، والصيدليات المتواجدة في المنطقة، مما أتاح للحجاج الوصول إلى احتياجاتهم اليومية والطبية والغذائية بشكل فوري ودون الحاجة للانتظار.

كما شهد الموسم تفعيل «متجر هنقرستيشن» داخل المشاعر عبر نموذج تشغيلي مبتكر يدمج بين كفاءة التوزيع والالتزام بالمعايير البيئية، من خلال إتاحة خيارات التوصيل باستخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة، لتشكل هذه الحلول اللوجستية الذكية ركيزة استراتيجية في تسهيل إدارة الحركة وتحسين جودة الحياة لخدمة ملايين الحجاج.

وبهذه المناسبة، صرّح مدير عام التواصل المؤسسي في شركة هنقرستيشن مهند اJماضي: "إن مشاركتنا في موسم حج 1447هـ تأتي امتداداً لشراكاتنا المتواصلة في السنوات السابقة وتشرفنا المستمر بخدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن مستقبل خدمة الحجاج لا يقتصر على توفير الخدمة الفورية فحسب، بل يكمن في ابتكار تجربة رقمية أكثر سهولة، واستدامة، وإنسانية.

لقد حرصنا هذا العام على تسخير حلولنا اللوجستية الذكية لتمكين الحاج من التركيز على أداء مناسكه وعبادته بطمأنينة، بينما تتولى التقنية تلبية احتياجاته اليومية بكفاءة وموثوقية عالية".

وأضاف الماضي: «نعتز بشراكاتنا الوطنية المثمرة في هذا الموسم الاستثنائي؛ حيث تشرفنا بالتعاون مع وزارة الإعلام كشريك ضيافة في 'ملتقى إعلام الحج' لدعم المنظومة الإعلامية وإبراز الصورة الحضارية المشرقة للمملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، إلى جانب تعاوننا الميداني مع وزارة الدفاع لتنفيذ مبادرات نوعية تخدم الحجاج وتلامس احتياجاتهم مباشرة في الميدان». وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية ومبادراتها الإنسانية في الميدان، نجحت فرق هنقرستيشن في توزيع آلاف الهدايا العينية للحجاج، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 ألف عبوة مياه ووجبات خفيفة طوال أيام التشريق والمشاعر، في مساهمة تعكس حرص الشركة على دعم الفعاليات الوطنية المصاحبة لموسم الحج وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة ضيوف الرحمن.

من الطلب إلى الاستلام، ومن التوصيل الذكي إلى العطاء المجتمعي، قدمت هنقرستيشن نموذجاً يترجم كيف يمكن للتقنية الوطنية أن تتحول إلى شريك حقيقي في خدمة ضيوف الرحمن، وأن تكون جزءاً فاعلاً من رحلة التحول الكبرى التي تشهدها المملكة في مواسم الحج عاماً بعد عام.