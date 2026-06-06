في عالم يموج بالأحداث المتسارعة والأزمات المتشابكة واختلاط الأوراق، حيث تتسابق الدول والقادة والمؤسسات إلى إطلاق التصريحات والبيانات والمواقف، تبرز أحياناً كلمات قليلة موجزة تحمل من المعاني البليغة وتعكس ما يفوق عشرات والمئات من الخطب والبيانات. ومن هذا المنطلق جاءت العبارة اللافتة التي أطلقها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حين قال: «عندما يكون الصمت نوعاً من الكلام».

للوهلة الأولى تبدو العبارة بسيطة ومقتضبة، لكنها في الحقيقة تعكس فلسفة عميقة في إدارة الأزمات وصناعة القرار. فالصمت هنا ليس غياباً للموقف، وليس تردداً في اتخاذ القرار، بل هو تعبير عن الثقة بالنفس، والقدرة على قراءة المشهد بصورة أشمل وأعمق من الانجرار وراء ردود الفعل الآنية.

لقد جاءت هذه الكلمات في ظرف دولي بالغ التعقيد، حيث تعيش الساحة العالمية حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي والأمني. الحروب والنزاعات الإقليمية، والتقلبات في أسواق الطاقة، والتنافس بين القوى الكبرى، جميعها تجعل من كل كلمة تصدر عن المسؤولين مادة للتحليل والتأويل. وفي مثل هذه الظروف، يصبح اختيار التوقيت المناسب للكلام جزءاً من الحكمة السياسية، كما يصبح الصمت المدروس أداة من أدوات التأثير.

ومن يعرف الأمير عبدالعزيز بن سلمان يدرك أن حضوره لا يقوم على العبارات الإنشائية أو الرسائل التقليدية، بل على مزيج نادر من المعرفة التقنية والخبرة السياسية والقدرة على قراءة التحولات الدولية. لذلك لم تكن العبارة مجرد تعليق عابر في جلسة حوارية، بل رسالة متعددة الأبعاد تعكس فهماً عميقاً لطبيعة المرحلة الراهنة.

ففي عالم يفيض بالضجيج الإعلامي، تكتسب الحكمة قيمة استثنائية. كثيرون يتحدثون، لكن القليل فقط يملكون القدرة على اختيار ما يجب قوله وما يجب تركه للزمن والوقائع. ومن هنا فإن الصمت يتحول أحياناً إلى لغة قائمة بذاتها، تحمل رسائل الثقة والاتزان والمسؤولية. وقد أثبتت التجارب أن القرارات الكبرى لا تُصنع تحت ضغط الانفعالات، وإنما في مساحات التأمل والهدوء والحسابات الدقيقة.

ولعل ما أضفى على العبارة مزيداً من الأهمية أنها صدرت عن مسؤول يقود أحد أهم الملفات الاستراتيجية في العالم، وهو ملف الطاقة. ففي أوقات الاضطراب الجيوسياسي تصبح الأسواق شديدة الحساسية تجاه التصريحات، وقد تؤدي كلمة واحدة إلى تحريك الأسعار أو تغيير توقعات المستثمرين. ولذلك فإن الصمت أحياناً يكون جزءاً من إدارة المشهد، وجزءاً من المحافظة على الاستقرار والثقة.

كما أن العبارة تعكس جانباً مهماً من المدرسة السعودية الحديثة في إدارة الملفات الكبرى، وهي مدرسة تقوم على العمل أكثر من الضجيج، وعلى النتائج أكثر من الشعارات. فالمملكة خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجاً واضحاً في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية عبر الدبلوماسية الهادئة، والحضور المؤثر، والقدرة على بناء التوافقات، دون الحاجة إلى المبالغة في الخطاب أو الانجرار إلى سجالات لا طائل منها.

ولهذا لم يكن مستغرباً أن تحظى العبارة باهتمام واسع داخل المنتدى وخارجه. فالكلمات الموجزة التي تحمل عمقاً فكرياً تبقى حاضرة في الأذهان أكثر من الخطب الطويلة. وقد نجح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في أن يلخص بكلمات معدودة فلسفة كاملة في القيادة وصناعة القرار، مفادها أن الحكمة ليست في كثرة الحديث، بل في معرفة متى نتحدث، ومتى يكون الصمت أبلغ من الكلام.

وفي زمن الحروب والحيرة والتغيرات المتسارعة، تبدو هذه الرسالة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فليس كل ما يُعرف يُقال، وليس كل موقف يحتاج إلى تعليق فوري، وليس كل ضجيج يستحق الاستجابة. أحياناً يكون الصمت موقفاً، وأحياناً يكون قوة، وأحياناً يكون أبلغ رسالة يمكن أن تُقال دون كلمات.

وهكذا تحولت عبارة واحدة إلى درس في القيادة والحكمة والاتزان، وإلى شاهد جديد على العمق الفكري الذي يتمتع به الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وعلى قدرة المسؤول السعودي على مخاطبة العالم بلغة تجمع الحقيقة والواقع وأيضاً المجهول. ففي زمن الحروب والاضطرابات وتضارب الروايات، يصبح الصمت أحياناً موقفاً مدروساً، وحكمةً تتقدم على الانفعال، ورسالةً أبلغ من كثير من التصريحات.

وقد عكست هذه العبارة الثراء الفكري والعمق الاستراتيجي الذي يتمتع به، إذ أدرك الحضور أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بكثرة الكلام، بل بقدرتها على اختيار اللحظة المناسبة للحديث، واللحظة الأجدى للصمت. لذلك جاءت العبارة لتدهش المنتدى، ليس فقط ببلاغتها، بل بما حملته من دلالات سياسية واقتصادية وإنسانية تتجاوز حدود المناسبة نفسها.

وفي عالم يزداد ضجيجاً وحيرةً، يبقى الصمت الحكيم أحياناً أكثر تأثيراً من آلاف الكلمات.