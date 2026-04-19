كشف التقرير الأسبوعي لقيمة الملكية والقيمة المتداولة لسوق الأسهم التي تنشرها تداول السعودية أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026 وصل إلى نحو 2.33 مليار ريال.



مبيعات الأفراد



وبحسب التقرير، استحوذت المؤسسات الأجنبية على 39% من إجمالي المشتريات، و31.3% من المبيعات خلال الأسبوع الماضي. في حين بلغ صافي مبيعات الأفراد الأجانب نحو 94 مليون ريال.



وبلغ صافي مبيعات الأفراد (الإجمالي) نحو 2.9 مليار ريال، حيث بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 627.7 مليون ريال، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو مليار ريال، وصافي مبيعات المستثمرين المتخصصين نحو مليار ريال.



في المقابل، بلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 279.2 مليون ريال.



تداولات المؤشر



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر السوق الرئيسية 90 نقطة، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 11465 نقطة، بتداولات بلغت نحو 4.9 مليار ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11566 نقطة، وأدنى مستوى عند 11450 نقطة.



وتراجعت أسهم أرامكو ومصرف الراجحي والأهلي وسابك بنحو 1%.



وأغلق سهم السعودية للطاقة عند 17.12، بانخفاض 3%، وهبط سهم إنتاج بنسبة 6% عند 26.30 ريال، بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر في الربع الرابع 2025 بقيمة 142 مليون ريال.



وأنهت أسهم أنابيب الشرق والماجد للعود ومكة وأنابيب السعودية واليمامة للحديد والكابلات السعودية تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 2 و4%.



في المقابل، تصدّر سهم نايس ون قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 6%، وتراجعت أسهم الأندية للرياضة ولومي والسعودي الألماني بنسبة 5%. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.