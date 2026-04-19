أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أن «مبادئ الدرعية التوجيهية» من أهم الإصلاحات التي شهدها صندوق النقد الدولي- «IMF» منذ أكثر من 15 عاماً فيما يتعلق بالحصص والحوكمة.



وأشار إلى توافق الأعضاء على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك في G20 والتأكيد على قوة الاقتصاد السعودي واستمراره في تحقيق نمو مستدام ومتوازن في ظل رؤية 2030.



مواجهة التحديات



وقال الوزير الجدعان: «كما أشرت خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى أهمية العمل الجماعي واستعداد المنظمات الدولية لتقديم برامج للدول المتضررة والهشة لدعمها في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم».



وأضاف: «خلال مشاركتي في الجلسة الحوارية بعنوان: «نقاش حول الاقتصاد العالمي: سياسات من أجل الاستقرار والمرونة والازدهار»، أشرت إلى مستوى التكامل الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده منطقة الخليج لتعزيز الاستقرار، والاستفادة من بنيتنا التحتية الجماعية لحماية الأسواق العالمية».



ولفت الوزير إلى مشاركته في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مدير عام صندوق النقد الدولي، وأكّد خلاله أن المرحلة القادمة تتطلب من دول المنطقة قدراً عالياً من الحكمة والتنسيق، ورؤية استراتيجية واضحة، وإصلاحات سريعة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحيّز المالي، بما يُمكّن المنطقة من التعامل مع الصدمات الخارجية بفعالية أكبر.