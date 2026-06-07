اجتمعت الدول السبع الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، التي سبق أن أعلنت تعديلات طوعية إضافية على الإنتاج في أبريل ونوفمبر 2023، وهي: «المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان»، وذلك افتراضياً في 7 يونيو 2026، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها.



وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً ضمن التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من يوليو 2026، كما يمكن إعادة التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، جزئياً أو كلياً، بصورة تدريجية، تبعاً لتطورات السوق.



وستواصل الدول السبع المشاركة في تحالف «أوبك بلس» مراقبة أوضاع السوق وتقييمها عن كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية للإنتاج أو إيقافها أو إلغائها، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي نُفذت سابقاً وأُعلن عنها في نوفمبر 2023.

وأشارت الدول السبع أيضاً إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض، كما جددت التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع «إعلان التعاون»، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي تتابعها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة.



وأكدت الدول السبع عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024، مع تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2026.



وستعقد الدول السبع المشاركة في تحالف «أوبك بلس» اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات التوافق وآليات التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 5 يوليو 2026.