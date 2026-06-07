أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المستثمرين الروس يعدون من أكثر المستثمرين اهتماماً بقطاع التعدين في المملكة، كاشفاً تلقي عدد من الطلبات الاستثمارية من شركات روسية لدخول القطاع.



وأضاف الخريف على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن المملكة تعمل على استقطاب شركات روسية تمتلك خبرات طويلة في مجالات التعدين، خصوصاً في معادن مثل التيتانيوم والذهب، وفقاً لـ«أرقام».



وذكر أن روسيا تمتلك تقنيات متقدمة في معالجة المعادن الحرجة والنادرة، وهي تقنيات تحرص المملكة على توطينها والاستفادة منها، لافتاً إلى أن اهتمام الشركات الروسية يشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع التعدين، بدءاً من أعمال الاستكشاف والتعدين وصولاً إلى الصناعات التحويلية اللاحقة.



وأشار إلى عقد لقاء مع هيئة المساحة الجيولوجية الروسية في إطار التعاون القائم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الاستكشاف.



وحول نتائج الزيارة، قال الخريف إن المنتدى شهد توقيع أكثر من 14 اتفاقية، معظمها بين شركات من القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا النوع من الاتفاقيات يحظى بأهمية كبيرة لدوره في تعزيز الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

الاتفاقيات الحكومية

ولفت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات على مستوى الجهات الحكومية، من بينها اتفاقيات بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وجهات روسية معنية بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى اتفاقية مع هيئة الغذاء والدواء، متوقعاً أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعميق العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال في البلدين.



وقال: «إن مشاركة المملكة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام تأتي في ظل مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية السعودية الروسية، إضافة إلى اختيار المملكة ضيف شرف للمنتدى».



وأضاف أن مشاركة وفد سعودي رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء وممثلي القطاع الخاص، تعكس أهمية الشراكة بين البلدين وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، إذ إن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الروسي بالسوق السعودية وفهماً عميقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.