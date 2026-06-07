بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» مبادرة توعوية بالتعاون مع شركة نستله العربية السعودية، استضافها مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء، ورفع مستوى المعرفة بالممارسات التصنيعية الآمنة والمسؤولة بين العاملين في المصانع والمنشآت الإنتاجية.

وشهدت المبادرة حضور أكثر من 80 مشاركاً، من بينهم 25 مشاركاً من منسوبي مصانع متخصصة في قطاع الأغذية، بما يعكس أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين منشآت القطاع، ويؤكد دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ ثقافة الوقاية والامتثال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الصناعي وتحسين جودة الحياة.

وتجسد هذه المبادرة عمق الالتزام المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء في مختلف مراحل التصنيع، اعتماداً على تقنيات متقدمة، وبيانات تشغيلية وتصنيعية دقيقة، وأنظمة رقابة صارمة، وإجراءات جودة متكاملة تسهم في ضمان سلامة الغذاء ورفع كفاءة العمليات.

وقال الأستاذ علي أشباب مدير مصنع نستله العربية السعودية: «تمثل سلامة الغذاء ركيزة أساسية في جميع عملياتنا التشغيلية، ونؤمن بأن مشاركة المعرفة والخبرات مع العاملين في القطاع تسهم في ترسيخ ممارسات تصنيعية أكثر وعياً وكفاءة، وتدعم الوصول إلى بيئة صناعية أكثر التزاماً بالسلامة والجودة».

وتضمنت المبادرة محاضرة متخصصة تناولت مخاطر سلامة الغذاء وآثارها المحتملة، وسبل الوقاية منها من خلال تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، إلى جانب إبراز دور البيانات التصنيعية في دعم الامتثال وتحسين الأداء. كما اختُتمت المبادرة بجولة تعريفية داخل المصنع أتاحت للحضور الاطلاع عملياً على آليات تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء، والأنظمة والإجراءات المتبعة على خطوط الإنتاج.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه مشترك لتعزيز المبادرات التوعوية المستقبلية، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات بين المنشآت الصناعية، بما يسهم في بناء بيئة تصنيعية أكثر كفاءة والتزاماً واستدامة.