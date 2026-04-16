زاد معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024 في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران.



وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6% خلال مارس الماضي، بحسب التقديرات النهائية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم.



ارتفاع الطاقة



وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد بلغ 1.9% خلال شهر فبراير الماضي.



ويرجع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1% نتيجة للحرب في إيران.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أخيراً، على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 2%.



وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن البنك يراقب الوضع عن كثب، وسيكون مستعداً للتدخل إذا تطلب الأمر.