عبَّر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم عن اعتقاده بأن أسعار البنزين بلغت ذروتها بالفعل، لكنه توقع أنها قد تبقى فوق 3 دولارات للجالون حتى العام القادم.
وقال رايت لشبكة (سي.إن.إن): «إن سعر البنزين قد ينخفض إلى أقل من 3 دولارات للجالون في وقت لاحق من هذا العام، وقد لا يحدث ذلك حتى العام القادم، لكن الأسعار بلغت ذروتها على الأرجح، وستبدأ بالانخفاض، بالتأكيد، فمع انتهاء هذا الصراع ستشهدون انخفاضاً في الأسعار».
وأضاف: «سعر أقل من 3 دولارات للجالون أمر سيشكل تحولاً هائلاً في ما يتعلق بتبعاته على التضخم، وسنعود لهذا المستوى مرة أخرة بكل تأكيد».
آراء متباينة
وقدم مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب آراء متباينة عن تحرك أسعار البنزين. وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي انخفاض أسعار البنزين إلى نحو 3 دولارات للجالون هذا الصيف، بينما وضع رايت اليوم إطاراً زمنياً أطول للوصول إلى هذا السعر. فيما ذكر ترمب نفسه أن أسعار البنزين قد تظل مرتفعة حتى نوفمبر القادم.
لكن جميعهم أشاروا إلى أن أسعار البنزين ستنخفض في نهاية المطاف بمجرد انتهاء حرب إيران.
وتشير تقديرات رابطة السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه) إلى أن متوسط سعر جالون البنزين العادي بلغ اليوم 4.05 دولار ارتفاعاً من 3.16 دولار قبل عام.