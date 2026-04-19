عبَّر ‌وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم عن اعتقاده بأن أسعار البنزين بلغت ذروتها بالفعل، ​لكنه توقع أنها قد تبقى فوق 3 دولارات للجالون حتى العام القادم.



وقال رايت ⁠لشبكة (سي.إن.إن): «إن سعر البنزين قد ينخفض إلى أقل من 3 دولارات للجالون في وقت لاحق من هذا العام، وقد لا يحدث ذلك حتى العام القادم، لكن الأسعار بلغت ذروتها على الأرجح، وستبدأ بالانخفاض، ⁠بالتأكيد، فمع انتهاء هذا الصراع ‌ستشهدون انخفاضاً في الأسعار».



وأضاف: «سعر أقل من 3 دولارات للجالون أمر سيشكل تحولاً هائلاً في ما يتعلق بتبعاته على التضخم، وسنعود لهذا المستوى مرة أخرة بكل تأكيد».



آراء متباينة

وقدم ‌مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب ​آراء متباينة عن ‌تحرك أسعار البنزين. وتوقع وزير الخزانة ‌سكوت بيسنت الأسبوع الماضي انخفاض أسعار البنزين إلى نحو 3 دولارات للجالون هذا الصيف، بينما وضع رايت اليوم إطاراً زمنياً أطول ‌للوصول إلى هذا السعر. فيما ذكر ترمب نفسه أن أسعار البنزين قد ⁠تظل ⁠مرتفعة حتى نوفمبر القادم.



لكن جميعهم أشاروا إلى أن أسعار البنزين ستنخفض في نهاية المطاف بمجرد انتهاء حرب إيران.



وتشير تقديرات رابطة السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه) إلى أن متوسط سعر جالون ​البنزين العادي بلغ ​اليوم 4.05 دولار ارتفاعاً من 3.16 دولار قبل عام.