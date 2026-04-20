أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، متأثراً بتراجع أسعار القطاع السكني، في حين سجل القطاع التجاري نمواً إيجابياً.

وأوضحت «الأحصاء» أن أسعار القطاع السكني انخفضت بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، والشقق بنسبة 1.1%، والفلل بنسبة 6.1%، بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.6%.

من جهة أخرى سجل القطاع التجاري ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4%، نتيجة زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، والعمائر بنسبة 2.6%، رغم انخفاض أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%. كما واصل القطاع الزراعي نموه السنوي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.8%، متأثراً بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة نفسها.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2026م مقارنةً بالربع الرابع من 2025، نتيجة تراجع أسعار القطاع التجاري بنسبة 2.3%، في حين ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.7% والشقق بنسبة 1.6% والأدوار السكنية بنسبة 1.0%، مقابل انخفاض أسعار الفلل بنسبة 6.2%. كما ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.1% على أساس ربعي.

وأكدت «الأحصاء» انخفاض أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 4.4%، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 0.7%، بينما سجلت مناطق الباحة وحائل والحدود الشمالية والقصيم أعلى نسب الانخفاض. في المقابل، حققت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع بنسبة 6.9%، تلتها نجران بنسبة 3.5%، ثم تبوك وعسير بنسبة 1.5% و1.1% على التوالي.

وبيّنت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يُعد أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في الأسعار، ويعتمد على بيانات المعاملات العقارية، ويتم احتسابه ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار في جميع مناطق المملكة، مع اعتماد سنة الأساس 2023، وذلك وفق منهجية محدثة تهدف إلى تحسين جودة وشفافية البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي وربط مصادر البيانات المختلفة.