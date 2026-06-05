عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعًا ثنائيًا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأكد الاجتماع عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة وروسيا الاتحادية، إذ يحتفي البلدان هذا العام بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، التي تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة، وتنمية التبادل التجاري الذي يتجاوز حاليًا 3.28 مليار دولار أمريكي.

كما ناقش الجانبان سبل تمكين القطاع الخاص في البلدين من بناء شراكات استثمارية فاعلة، والاستفادة من الفرص المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع تتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لدى البلدين.

ويأتي الاجتماع على هامش مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، الذي يُعد من أبرز المنصات الاقتصادية العالمية التي تجمع قادة الحكومات وكبار المسؤولين والمستثمرين؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية واستشراف فرص التعاون والاستثمار.